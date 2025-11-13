Круговой обратился к болельщикам после матча сборной России с Перу

Футболист сборной России Данил Круговой выступил с обращением к болельщикам после матча с национальной командой Перу. Товарищеская игра состоялась 12 ноября в Санкт-Петербурге. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью — 1:1.

«Всегда рад сыграть в Питере, рад сыграть за сборную. Спасибо всем, кто пришёл! Мы совсем скоро уже вылетаем в Сочи, будем готовиться к игре против Чили.

И ещё! Благодарю всех, кто голосовал и выбрал меня игроком месяца в ЦСКА!» — написал Данил Круговой в своём телеграм-канале.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.