Круговой обратился к болельщикам после матча сборной России с Перу
Футболист сборной России Данил Круговой выступил с обращением к болельщикам после матча с национальной командой Перу. Товарищеская игра состоялась 12 ноября в Санкт-Петербурге. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью — 1:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18' 1:1 Валера – 82'
«Всегда рад сыграть в Питере, рад сыграть за сборную. Спасибо всем, кто пришёл! Мы совсем скоро уже вылетаем в Сочи, будем готовиться к игре против Чили.
И ещё! Благодарю всех, кто голосовал и выбрал меня игроком месяца в ЦСКА!» — написал Данил Круговой в своём телеграм-канале.
С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.
