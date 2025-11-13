Скидки
Футбол Новости

ЦСКА обыграл молодёжный состав в тренировочном матче

ЦСКА обыграл молодёжный состав в тренировочном матче
Завершился тренировочный матч, в котором московский ЦСКА встречался с молодёжным составом. Команды играли на поле базы клуба в Ватутинках. Встреча прошла в формате из двух таймов по 30 минут. Основной состав ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.

За основной состав забил Матия Попович и случился автогол, за молодёжку отличился Александр Марков.

Составы команд со старта игры

Основной состав ЦСКА: Тороп, Гаич, Бадмаев, Жоао Виктор, Николаев, Вильягра, Верде, Руис, Попович, Кармо, Алеррандро.

Молодёжный состав ЦСКА: Баровский, Чегемов, Гончаров, Маврин, Свансон, Ананьев, Корнеев, Шуманский, Сериков, Джанашия, Марков.

