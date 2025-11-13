Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ювентуса» Бремер рассказал, что его впечатляет в теннисистах

Игрок «Ювентуса» Бремер рассказал, что его впечатляет в теннисистах
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист Глейсон Бремер, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Бразилии, посетил матч итогового турнира ATP в Турине и рассказал, в чём видит отличие футбола от тенниса и что его впечатляет в теннисистах.

Также Бремер прокомментировал результаты 19-летнего бразильского теннисиста Жоао Фонсеки, победителя двух турниров ATP в одиночном разряде.

«Их мышление наибольшим образом впечатляет меня. В теннисе ты один, у тебя нет оправданий, ты должен брать всю ответственность на себя. В футболе ты можешь себе позволить играть не в полную силу, если твои напарники по команде тебе помогают.

Жоао Фонсека ещё молод, но он сейчас восходит. Я думаю, в будущем у него есть потенциал достичь того же уровня, что и у чемпионов мирового класса. Нам не хватало великих спортсменов в последние годы. Раньше у нас были Пеле, Айртон Сенна, Густаво Куэртен», – приводит слова Бремера официальный сайт ATP.

Материалы по теме
Синнер — первый полуфиналист Итогового. Янник продолжает гонку за Алькарасом в рейтинге
Синнер — первый полуфиналист Итогового. Янник продолжает гонку за Алькарасом в рейтинге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android