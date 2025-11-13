Игрок «Ювентуса» Бремер рассказал, что его впечатляет в теннисистах

Футболист Глейсон Бремер, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Бразилии, посетил матч итогового турнира ATP в Турине и рассказал, в чём видит отличие футбола от тенниса и что его впечатляет в теннисистах.

Также Бремер прокомментировал результаты 19-летнего бразильского теннисиста Жоао Фонсеки, победителя двух турниров ATP в одиночном разряде.

«Их мышление наибольшим образом впечатляет меня. В теннисе ты один, у тебя нет оправданий, ты должен брать всю ответственность на себя. В футболе ты можешь себе позволить играть не в полную силу, если твои напарники по команде тебе помогают.

Жоао Фонсека ещё молод, но он сейчас восходит. Я думаю, в будущем у него есть потенциал достичь того же уровня, что и у чемпионов мирового класса. Нам не хватало великих спортсменов в последние годы. Раньше у нас были Пеле, Айртон Сенна, Густаво Куэртен», – приводит слова Бремера официальный сайт ATP.