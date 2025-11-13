Скидки
Сборная Англии претендует на уникальный рекорд в отборе ЧМ-2026 без пропущенных мячей

Сборная Англии демонстрирует выдающиеся результаты в квалификационной кампании к чемпионату мира 2026 года. Команда уже обеспечила себе путевку на мундиаль, однако продолжает устанавливать рекорды. На данный момент разница забитых и пропущенных мячей у англичан составляет 18:0 после шести проведённых туров.

Это достижение делает команду единственной сборной без пропущенных голов в текущем европейском отборочном цикле. На протяжении восьми предыдущих квалификационных кампаний к чемпионатам мира в Европе полного отсутствия пропущенных мячей зафиксировано не было.

Последним примером подобного успеха является сама сборная Англии, которая в отборе на чемпионат мира 1990 года прошла весь квалификационный путь, не пропустив ни одного мяча. Тогда за шесть туров разница голов составила 10:0. Текущие результаты позволяют англичанам повторить или даже превзойти это достижение.

13 ноября на стадионе «Уэмбли» состоится матч европейской квалификации к ЧМ-2026, в котором Англия примет Сербию. После этой встречи команде предстоит провести заключительный матч отборочного цикла против Албании в Тиране. Удержание текущей оборонительной статистики до конца квалификации позволит англичанам войти в историю как первая европейская сборная за последние девять циклов, завершившая отбор насухо.

