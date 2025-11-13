Тренер Англии Тухель: для Сербии это финал, поэтому, думаю, мы увидим их лучшую сторону

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о предстоящем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Сербии. Встреча состоится сегодня, 13 ноября.

«Всё всегда зависит от нас, и я думаю, что в прошлом матче мы это сделали, и мы постараемся сделать это снова. Мы не должны воспринимать победу со счётом 5:0 как лёгкий матч. Мы должны напомнить игрокам о тяжёлой работе и усилиях, которые мы вложили, чтобы добиться такого результата, и мы должны сделать это снова. Для них это, по сути, финал, поэтому я думаю, мы увидим их лучшую сторону, сильную команду», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Сборная Сербии занимает третье место в турнирной таблице группы К. Команда набрала 10 очков за шесть встреч. Англия находится на первой строчке, заработав 18 очков. Англичане уже обеспечили себе путёвку на турнир.