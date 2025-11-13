Талалаев рассказал об интересе тренерского штаба сборной России к игрокам «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался на тему интереса сборной России к футболистам калининградской команды.

«Кто будет следующим игроком «Балтики», которого вызовут в сборную, решат Валерий Георгиевич и тренерский штаб. Перед матчем с Перу у меня было общение с ними. Очень пытали меня по всем характеристикам Варатынова, Сауся, Ильи и Максима Петровых. Не только спрашивали какие-то данные по технике и тактике, которые можно найти в InStat, а интересовались именно физиологическими и психологическими особенностями парней. Вообще стоит отметить работу этого штаба. Они очень педантично подходят к делу и не стесняются общаться с тренерами на местах», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.