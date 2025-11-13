Скидки
«Чудеса бывают». Сёмин ответил на вопрос о шансах «Спартака» на чемпионство

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос по поводу шансов московского «Спартака» на чемпионство. После 15 туров красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице.

«Сохраняет ли «Спартак» шансы на золото? Сейчас чересчур большой разрыв между ним и лидерами. Хотя всякие чудеса бывают, потому что в этом чемпионате России много сюрпризов преподносят команды, которые борются за выживание и находятся внизу турнирной таблицы. Но сейчас будет большой перерыв, и наш чемпионат как бы начинается заново. Клубы проведут серьёзную подготовку перед решающим этапом первенства. Кто лучше это сделает, тот и станет чемпионом России», — приводит слова «РИА Новости Спорт».

