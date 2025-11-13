Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-тренер игрока «Балтики» Беликова: Ваня как компьютер, голова работает всегда

Аудио-версия:
Главный тренер «Строителя» Алексей Коробченко высказался о защитнике калининградской «Балтики» Иване Беликове. Футболист был признан лучшим игроком в матче 15-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3'     1:1 Хиль – 5'    

«Беликов получает награду лучшему игроку матча с «Краснодаром» — это показатель. Но это одна игра, главное — чтобы так и дальше продолжалось. Пробиться из Второй лиги в РПЛ не каждому дано, но Ваня своим старанием и желанием этого заслужил.

Талант того же Пополитова было видно заранее, но у Ванька — не сказал бы. Если бы меня спросили, что он будет играть в РПЛ и обыгрывать «Краснодар»… Не знаю. Он старался, но я не был уверен, что Беликов будет играть в высшей лиге. Но он сделал такой скачок! Звёзды сошлись, тренер хороший. Всё получается.

Талалаев сыграл роль в прогрессе Беликова. Ваня всегда был работоспособным, но именно на этой позиции… Был бы он быстрый — вообще хорошо было бы. Но он технически оснащён, видит поле, постоянно работает голова — он как компьютер. В РПЛ Талалаев добавил ему качеств, а Ваня — парень исполнительный и думающий», — сказал Коробченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

