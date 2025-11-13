В Перу заявили о готовности провести у себя повторный матч со сборной России
Поделиться
Вице-президент Перуанской ассоциации футбола Артуро Риос заявил, что перуанцы были бы счастливы провести второй матч со сборной России у себя дома. Накануне, 12 ноября, россияне сыграли с Перу вничью со счётом 1:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18' 1:1 Валера – 82'
«Мы бы хотели снова сыграть со сборной России. Это большая команда. В будущем мы были бы счастливы снова сыграть. Конечно, нам было бы интересно пригласить сборную России в Перу и сыграть у нас», — приводит слова Риоса ТАСС.
С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
13:30
-
13:21
-
13:20
-
13:12
-
13:07
-
13:01
-
12:45
-
12:42
-
12:35
-
12:27
-
12:22
-
12:15
-
12:09
-
12:08
-
12:02
-
11:57
-
11:35
-
11:20
-
11:17
-
11:16
-
11:15
-
11:00
-
10:56
-
10:40
-
10:38
-
10:36
-
10:34
-
10:30
-
10:13
-
10:11
-
10:10
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:38