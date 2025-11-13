Александр Григорян назвал открытия и разочарования первого круга РПЛ

Российский тренер Александр Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» назвал открытия и разочарования первого круга сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

Открытия: калининградская «Балтика», главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

Разочарования: московское «Динамо», главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Динамо» находится на 10-м месте, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (33). До зимней паузы командам осталось провести по три матча.