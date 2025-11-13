Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Ньюкасл» и «Сандерленд» претендуют на форварда «Анже»
Французский нападающий Сидики Шериф, представляющий «Анже», привлек внимание клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает издание Football Insider. По информации источника, за 18-летнего форварда ожидается борьба между «Ньюкаслом» и «Сандерлендом».

Оба английских клуба проявляют интерес к игроку и уже некоторое время ведут наблюдение за Шерифом. Футболист постепенно набирает популярность и становится одним из самых перспективных молодых талантов чемпионата Франции. В текущем сезоне Лиги 1 Шериф принял участие в 12 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Стоимость Шерифа оценивается в € 25 млн. Действующий контракт нападающего с «Анже» рассчитан до 2028 года.

