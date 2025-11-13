Скидки
Гендиректор «Строителя» Михайлусов оценил прогресс защитника «Балтики» Беликова

Гендиректор «Строителя» Михайлусов оценил прогресс защитника «Балтики» Беликова
Генеральный директор «Строителя» Евгений Михайлусов оценил прогресс защитника «Балтики» Ивана Беликова. Ранее Беликов выступал за «Строитель».

«Радует, когда наши воспитанники достигают такого уровня. Следим и наблюдаем за Ваней. Есть к чему стремиться и куда расти. Мы видим, что он прибавляет с таким тренером. Талалаев раскрывает Беликова по максимуму.

Мы сделали всё, что могли, — у нас в «Строителе» тоже хороший тренер. На начальной стадии мы ему дали всё, что нужно. Дальше он проявил себя и показал, что может играть на более высоком уровне. Не просто же так его взяли. Он всегда выделялся техническими качествами, к нему сложно подобраться. Ваня умеет отдать удобный пас. Где-то не хватает скорости, но сильные качества затмевают слабые места», — сказал Михайлусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Экс-тренер игрока «Балтики» Беликова: Ваня как компьютер, голова работает всегда
