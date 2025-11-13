Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Александр Григорян предположил, кто войдёт в первую тройку по итогам сезона РПЛ

Комментарии

Российский тренер Александр Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» высказал мнение, кто займёт первые три места по итогам сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

Прогноз Александра Григоряна после первого круга РПЛ:

1. «Зенит»;
2. «Краснодар»;
3. ЦСКА.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар». Команда набрала 33 очка за 15 матчей. На втором месте располагается московский ЦСКА, который заработал 33 очка. На третьей строчке находится санкт-петербургский «Зенит» (30). До зимней паузы командам осталось провести по три встречи. Действующим чемпионом России является «Краснодар».

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
