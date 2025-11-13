Скидки
Главная Футбол Новости

«Вы пересмотрели фильмов». Роналду с юмором воспринял вопрос о 1000-м голе за карьеру

«Вы пересмотрели фильмов». Роналду с юмором воспринял вопрос о 1000-м голе за карьеру
Комментарии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду с юмором воспринял вопрос о 1000-м голе за карьеру. На данный момент на счету Роналду 953 гола. Журналист попросил Криштиану представить ситуацию, в котором он забивает тысячный гол в финале чемпионата мира и становится чемпионом.

«Вы, похоже, пересмотрели фильмов (смеётся), это было бы слишком идеально. Возвращаясь к реальности, всё то, о чём вы сказали, конечно, меня радует. Сборная не зависит только от одного игрока, но это интересные и хорошие показатели», — приводит слова Роналду Record.

Криштиану 40 лет. За время своей карьеры он выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус». В составе сборной Португалии Роналду выигрывал чемпионат Европы.

