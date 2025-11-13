Скидки
Футбол

Валерий Карпин признался, что разрешает футболистам пить пиво и водку

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин признался, что разрешает футболистам употреблять алкогольные напитки. По словам специалиста, он позволяет пить пиво, вино и даже водку. Однако игроки должны знать меру вне зависимости от употребляемого вида алкоголя.

— Чего вы точно не позволите делать вашим футболистам?
— Давайте так: пиво — окей, но смотря сколько. Например, пять литров и в муку — не окей. Или водка в большом количестве — не окей. Рюмка водки — окей. Бокал вина — окей, а пять бутылок — не окей. Везде нужно знать меру, — приводит слова Валерия Карпина интернет-портал Sport24.

