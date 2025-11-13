Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Прокуратура Московской области привлечена к делу о банкротстве ФК «Химки»

Прокуратура Московской области привлечена к делу о банкротстве ФК «Химки»
Аудио-версия:
Комментарии

Арбитражный суд Московской области привлёк областную прокуратуру к участию в деле о банкротстве футбольного клуба «Химки». Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

«Привлечь прокуратуру Московской области… к участию в деле о признании АНО «Футбольный клуб „Химки» несостоятельным (банкротом)», — указано в судебном акте.

14 октября в реестр требований кредиторов «Химок» были включены требования работников и игроков клуба на общую сумму около 696 миллионов рублей. Согласно информации, опубликованной на федресурсе, наибольшие обязательства у клуба остаются перед футболистами Георгием Джикией (примерно 58 миллионов рублей), Антоном Заболотным (свыше 48 миллионов), Никитой Кокаревым (более 27 миллионов), Кириллом Панченко (более 22 миллионов) и Александром Филиным (около 22 миллионов рублей). Кроме того, к клубу предъявлен ряд многомиллионных требований от других кредиторов, многие из которых ещё не рассмотрены.

9 сентября Арбитражный суд Московской области, рассмотрев заявление межрайонной инспекции ФНС России №13, признал АНО «Футбольный клуб «Химки» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Суд включил в реестр требований кредиторов ФНС на общую сумму свыше 448 миллионов рублей. Конкурсным управляющим утверждён Роман Назаров из Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт».

Ранее «Химки» не смогли получить лицензию для выступления в Российской Премьер-Лиге из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле в клубе было введено внешнее управление в связи с наличием долгов. Позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщал о переговорах с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров. 18 июня «Химки» объявили о приостановлении своей деятельности.

Материалы по теме
«Химки» ушли, на их место претендует «Торпедо». Аршавин — о возвращении Кононова в клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android