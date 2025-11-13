Прокуратура Московской области привлечена к делу о банкротстве ФК «Химки»

Арбитражный суд Московской области привлёк областную прокуратуру к участию в деле о банкротстве футбольного клуба «Химки». Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

«Привлечь прокуратуру Московской области… к участию в деле о признании АНО «Футбольный клуб „Химки» несостоятельным (банкротом)», — указано в судебном акте.

14 октября в реестр требований кредиторов «Химок» были включены требования работников и игроков клуба на общую сумму около 696 миллионов рублей. Согласно информации, опубликованной на федресурсе, наибольшие обязательства у клуба остаются перед футболистами Георгием Джикией (примерно 58 миллионов рублей), Антоном Заболотным (свыше 48 миллионов), Никитой Кокаревым (более 27 миллионов), Кириллом Панченко (более 22 миллионов) и Александром Филиным (около 22 миллионов рублей). Кроме того, к клубу предъявлен ряд многомиллионных требований от других кредиторов, многие из которых ещё не рассмотрены.

9 сентября Арбитражный суд Московской области, рассмотрев заявление межрайонной инспекции ФНС России №13, признал АНО «Футбольный клуб «Химки» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Суд включил в реестр требований кредиторов ФНС на общую сумму свыше 448 миллионов рублей. Конкурсным управляющим утверждён Роман Назаров из Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт».

Ранее «Химки» не смогли получить лицензию для выступления в Российской Премьер-Лиге из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле в клубе было введено внешнее управление в связи с наличием долгов. Позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщал о переговорах с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров. 18 июня «Химки» объявили о приостановлении своей деятельности.