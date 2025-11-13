В «Зените» высказались об увлечении Соболева компьютерными играми

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об увлечении форварда сине-бело-голубых Александра Соболева компьютерными играми. Функционер констатировал, что нападающий стал меньше времени проводить за компьютером и не засиживается допоздна в играх.

«Мне кажется, он сейчас более профессионально относится (к футболу) и меньше играет. Недавно мы делали с ним интервью, он сейчас точно не засиживается так допоздна. Его результаты — просто игровые причины, я бы не искал их вне поля», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появлялись слухи, что руководство «Зенита» запрещало Соболеву играть в компьютер, так как это увлечение пагубно влияло на его спортивную карьеру.