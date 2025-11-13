Англия — Сербия: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 22:45

Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Англия — Сербия: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнется в 22:45

Комментарии

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Сербии. Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Начало игры — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Сербия
Сборная Сербии занимает третье место в турнирной таблице группы К. Команда набрала 10 очков за шесть матчей. Англия находится на первой строчке, заработав 18 очков. Англичане уже обеспечили себе путёвку на турнир.

Календарь матчей отбора к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора к ЧМ-2026
