Англия — Сербия: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 22:45
Поделиться
Сегодня, 13 ноября, состоится матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Сербии. Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Начало игры — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сборная Сербии занимает третье место в турнирной таблице группы К. Команда набрала 10 очков за шесть матчей. Англия находится на первой строчке, заработав 18 очков. Англичане уже обеспечили себе путёвку на турнир.
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:43
-
20:32
-
20:31
-
20:18
-
20:15
-
20:13
-
20:03
-
19:47
-
19:45
-
19:45
-
19:45
-
19:43
-
19:30
-
19:27
-
19:22
-
19:15
-
19:01
-
19:00
-
18:51
-
18:51
-
18:45
-
18:37
-
18:28
-
18:25
-
18:25
-
18:18
-
18:06
-
18:04
-
17:56
-
17:52
-
17:51
-
17:35