Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов допустил, что игроки «Динамо» «сливают» Карпина

Александр Бубнов допустил, что игроки «Динамо» «сливают» Карпина
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов допустил, что футболисты московского «Динамо» «сливают» главного тренера команды Валерия Карпина. Ранее такое мнение высказал популярный стример Илья Мэддисон, являющийся болельщиком бело-голубых.

— Александр Викторович, допускаете, что это правда?
— Да, допускаю, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Бело-голубые завершили первый круг Мир РПЛ на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 17 очков по результатам 15 проведённых встреч. Валерий Карпин возглавил «Динамо» минувшим летом. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо».

Материалы по теме
Бубнов объяснил, почему Карпин является нулевым тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android