В Перуанской ассоциации футбола назвали сильной сборную России

Вице-президент Перуанской ассоциации футбола Артуро Риос заявил, что сборная России является сильной командой. Накануне, 12 ноября, россияне сыграли с Перу вничью со счётом 1:1.

«Для сборной Перу матч с россиянами был важным. У нас сейчас идёт перестройка команды, подходит новое поколение. В нашей команде собраны футболисты в основном из местного чемпионата. Поэтому было интересно посмотреть этот состав в игре с россиянами. Мы понимаем, что сборная России — одна из больших команд в мире. Поэтому мы ожидали конкурентной игры. Конечно, мы знаем, что там выступают сильные футболисты, один из них Александр Головин из «Монако», — приводит слова Риоса ТАСС.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.