Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергеев: хорошо, что сборная России играет с Перу и Чили, на их фоне можно показать себя

Сергеев: хорошо, что сборная России играет с Перу и Чили, на их фоне можно показать себя
Комментарии

Нападающий сборной России Иван Сергеев высказался о соперниках национальной команды в ноябре. Накануне российская сборная сыграла с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге. 15 ноября команда Валерия Карпина встретится с Чили в Сочи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На самом деле Перу — очень хорошая команда, добротная, и уровень игры высокий. Жалко, что не победили, но в целом всё супер, атмосфера классная. Перу и Чили отбирались на ЧМ, играли с Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Колумбией. Очень хорошо, что у нас сейчас такие соперники. На их фоне можно показать себя», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
«Газон не повлиял, я сам виноват». Сергеев — о незабитом моменте в матче России с Перу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android