Сергеев: хорошо, что сборная России играет с Перу и Чили, на их фоне можно показать себя

Нападающий сборной России Иван Сергеев высказался о соперниках национальной команды в ноябре. Накануне российская сборная сыграла с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге. 15 ноября команда Валерия Карпина встретится с Чили в Сочи.

«На самом деле Перу — очень хорошая команда, добротная, и уровень игры высокий. Жалко, что не победили, но в целом всё супер, атмосфера классная. Перу и Чили отбирались на ЧМ, играли с Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Колумбией. Очень хорошо, что у нас сейчас такие соперники. На их фоне можно показать себя», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.