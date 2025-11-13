Скидки
Реклама
«Локомотив» показал первый рабочий день Бориса Ротенберга в должности гендиректора клуба

Комментарии

Московский «Локомотив» в социальных сетях опубликовал видео первого обращения Бориса Ротенберга к сотрудникам клуба в новой должности генерального директора. О назначении Бориса Ротенберга было объявлено вчера, 12 ноября.

Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

«Первый рабочий день Бориса Ротенберга в новой должности. Борис Борисович обратился к сотрудникам клуба с важной речью. Работаем!» — написано в сообщении клуба.

Борис Ротенберг играл за «Локомотив» в период с 2016 по 2022 год.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 15 матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (33).

