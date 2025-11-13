«Не горю желанием быть капитаном «Монако». Головин высказался о потере повязки в клубе

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о потере капитанской повязки во французском клубе. Он признался, что не горит желанием быть капитаном в составе монегасков.

«Я не собираюсь возвращать себе капитанскую повязку. Не горю желанием быть капитаном в «Монако». Общее решение приняли, что им будет Закария. Он разговаривает на пяти языках, поэтому ему более комфортно коммуницировать со всеми. Для меня это вообще не проблема», — приводит слова Александра Головина интернет-портал «Советский спорт».

Головин выступает за монегасков с 2018 года. К этому моменту в его активе 241 матч за эту команду, в которых он забил 36 голов и отдал 40 голевых передач.