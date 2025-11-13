Армения — Венгрия: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 20:00

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Армении и Венгрии. Команды будут играть на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване (Армения). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Марией Санчесом Мартинесом (Испания). Начало игры — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Армении занимает четвёртое место в турнирной таблице группы F. Команда набрала три очка за четыре матча. Венгрия находится на второй строчке, заработав пять очков. На первом месте располагается Португалия (10).