Англия — Сербия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Чилийский игрок «Сочи» Сааведра поделился ожиданиями от матча со сборной России

Чилийский игрок «Сочи» Сааведра поделился ожиданиями от матча со сборной России
Комментарии

Футболист «Сочи» и сборной Чили Игнасио Сааведра поделился ожиданиями от товарищеского матча своей национальной команды против России. Игра пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
«Говоря об ожиданиях от матча с Россией, надеюсь, наша сборная продолжит сыгрываться и становиться сильнее. Сейчас у Чили процесс перестройки и смены поколения, это очень важно. Будет очень здорово, если мне удастся сыграть с Россией. Если нет, я всё равно продолжу усердно работать», — сказал Сааведра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сергеев: хорошо, что сборная России играет с Перу и Чили, на их фоне можно показать себя
