Чилийский игрок «Сочи» Сааведра поделился ожиданиями от матча со сборной России

Футболист «Сочи» и сборной Чили Игнасио Сааведра поделился ожиданиями от товарищеского матча своей национальной команды против России. Игра пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Говоря об ожиданиях от матча с Россией, надеюсь, наша сборная продолжит сыгрываться и становиться сильнее. Сейчас у Чили процесс перестройки и смены поколения, это очень важно. Будет очень здорово, если мне удастся сыграть с Россией. Если нет, я всё равно продолжу усердно работать», — сказал Сааведра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.