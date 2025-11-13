Чилийский игрок «Сочи» Сааведра поделился ожиданиями от матча со сборной России
Футболист «Сочи» и сборной Чили Игнасио Сааведра поделился ожиданиями от товарищеского матча своей национальной команды против России. Игра пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Говоря об ожиданиях от матча с Россией, надеюсь, наша сборная продолжит сыгрываться и становиться сильнее. Сейчас у Чили процесс перестройки и смены поколения, это очень важно. Будет очень здорово, если мне удастся сыграть с Россией. Если нет, я всё равно продолжу усердно работать», — сказал Сааведра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Комментарии
