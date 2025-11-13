Азербайджан — Исландия: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 20:00

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Азербайджана и Исландии. Команды будут играть на стадионе «Нефтчи Арена» в Баку (Азербайджан). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Начало игры — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Армении занимает четвёртое место в турнирной таблице группы D. Команда набрала одно очко за четыре матча. Исландия находится на третьей строчке, заработав четыре очка. На первом месте располагается Франция (10).