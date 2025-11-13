Сборная России прилетела в Сочи на матч с Чили

Сборная России прилетела в Сочи на товарищеский матч с национальной командой Чили. Встреча состоится в субботу, 15 ноября, на стадионе «Фишт». Начало игры — в 18:00 по московскому времени. Команду встретили в аэропорту с хлебом и солью, а также с песнями. Об этом сообщила пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

Фото: Сборная России

Ранее россияне провели товарищеский матч с национальной командой Перу в Санкт-Петербурге. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.