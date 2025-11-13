Вратарь сборной Перу Педро Гальесе назвал «Газпром Арену» одним из лучших стадионов Европы. Накануне, 12 ноября, перуанцы сыграли со сборной России вничью на этом стадионе.

«Петербург – очень красивый город, нас отлично приняли. У нас была очень долгая поездка, сопровождавшаяся трудностями, но мы приехали и показали себя с лучшей стороны. Стадион впечатляющий, очень красивый. Правда, газон был повреждён, поэтому играть было не очень удобно, но я считаю, что стадион в Петербурге является одним из лучших в Европе», – сказал Гальесе Metaratings.ru.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.