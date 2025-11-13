В Международный день слепых Okko будет показывать футбол с дескриптивным комментарием

В Международный день слепых, 13 ноября, Okko будет транслировать все футбольные матчи исключительно с комментарием в стиле аудиодескрипции. Комментаторы сервиса адаптируют свою манеру к тифлокомментированию, чтобы за игрой смогли следить болельщики с ограничениями по зрению.
Также онлайн-кинотеатр привлечёт внимание к проблемам людей с нарушениями зрения. Okko добавит эффект «размытия» на логотип и до 16 ноября будет открывать каждый из матчей информационной заставкой.
По данным исследования GxP News, в России проживает порядка шести миллионов слабовидящих. С 2024 года Okko показывает все ключевые матчи Лиги чемпионов с дополняющим визуальную информацию тифлокомментарием.
С 14 ноября трансляции футбольных матчей, как и прежде, будут доступны и со стандартным комментарием, и дорожкой тифлокомментария.
Владимир Стогниенко, шеф-редактор спортивной редакции Okko:
«Футбол – это для всех. Более года назад мы запустили тифлокомментарии в Okko, чтобы болельщики с нарушениями зрения могли следить за лучшими матчами Лиги чемпионов. Сегодня мы хотим привлечь внимание всего спортивного сообщества – брендов, болельщиков, спортсменов – к проблемам слабовидящих. Комментатор каждого матча попробует максимально адаптировать свою манеру к дескриптивному комментарию. А дальше мы продолжим добавлять дорожки с тифлокомментариями ко всем знаковым матчам».