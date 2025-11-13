Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Зенит» по итогам 15-го тура РПЛ

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация оштрафовала ЦСКА и «Зенит» по итогам 15-го тура Мир РПЛ. Армейцы играли с махачкалинским «Динамо», а сине-бело-голубые — с «Крыльями Советов».

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 76'    
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

«Челестини оштрафован на 50 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны с выходом на поле в матче с «Динамо» Махачкала. Тренер ЦСКА Эспозито оштрафован на 20 тысяч рублей.

«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за задержку выхода команды из раздевалки на три минуты перед началом матча с «Крыльями Советов», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

