КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» за поведение болельщиков на матчах Кубка России

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении оштрафовать санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» за поведение болельщиков на матчах Фонбет Кубка России. «Зенит» проиграл московскому «Динамо» — 1:3, а «Спартак» победил столичный «Локомотив» — 3:1.

«Болельщики «Зенита» скандировали оскорбительное выражения в адрес «Динамо», «Спартака» и так далее. Скандирований очень много. «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей. В первом тайме болельщиком «Зенита» в сторону поля был брошен посторонний предмет. Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Локомотива» и ЦСКА — штраф 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.