Англия — Сербия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

КДК оштрафовал «Спартак» за неявку Станковича на пресс-конференцию после игры с «Ахматом»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московский «Спартак» за неявку бывшего главного тренера команды Деяна Станковича на пресс-конференцию после матча с «Ахматом». Команды встретились в рамках 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

В пресс-конференции после матча с «Ахматом» участвовал вместо Станковича помощник главного тренера «Спартака» Сакич. «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

