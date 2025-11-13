КДК оштрафовал «Спартак» за неявку Станковича на пресс-конференцию после игры с «Ахматом»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московский «Спартак» за неявку бывшего главного тренера команды Деяна Станковича на пресс-конференцию после матча с «Ахматом». Команды встретились в рамках 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.

В пресс-конференции после матча с «Ахматом» участвовал вместо Станковича помощник главного тренера «Спартака» Сакич. «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.