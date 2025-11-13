Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренера «Оренбурга» Ахметзянова дисквалифицировали на два матча РПЛ

Тренера «Оренбурга» Ахметзянова дисквалифицировали на два матча РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова на два матча после удаления во встрече 15-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'    

«Рассмотрели удаление главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова. Клуб подавал апелляцию в ЭСК, но красную карточку не отменили. Рассматривали дополнительное наказание. Отметили, что Ахметзянов совершал подстрекательские действия и оскорблял игрока «Локомотива» Комличенко. Мы установили это согласно рапортам резервного и главного судьи. За оскорбительное поведение в отношении соперника принято решение дисквалифицировать Ахметзянова на два матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
Гончаренко: плевок в сторону тренерского штаба «Оренбурга» — красная карточка Ахметзянову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android