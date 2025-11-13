Тренера «Оренбурга» Ахметзянова дисквалифицировали на два матча РПЛ

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова на два матча после удаления во встрече 15-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:1).

«Рассмотрели удаление главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова. Клуб подавал апелляцию в ЭСК, но красную карточку не отменили. Рассматривали дополнительное наказание. Отметили, что Ахметзянов совершал подстрекательские действия и оскорблял игрока «Локомотива» Комличенко. Мы установили это согласно рапортам резервного и главного судьи. За оскорбительное поведение в отношении соперника принято решение дисквалифицировать Ахметзянова на два матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.