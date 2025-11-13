Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол Новости

«Реал» рассматривает вариант обмена Родриго на Вирца из «Ливерпуля»

«Реал» рассматривает вариант обмена Родриго на Вирца из «Ливерпуля»
Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания атакующего полузащитника «Ливерпуля» Флориана Вирца. По информации источника CaughtOffside, ссылающегося на Defensa Central, 22-летний футболист пока не смог полностью адаптироваться к условиям Премьер-лиги.

Интерес к Вирцу со стороны «сливочных», возглавляемых Хаби Алонсо, сохраняется. Тренер мадридцев хорошо знаком с возможностями Флориана по их совместной работе в «Байере». В «Реале» рассматривают вариант предложения «Ливерпулю» сделки по обмену немецкого полузащитника на бразильского игрока Родриго.
Родриго, в свою очередь, не получает достаточного количества игрового времени в основном составе «Королевского клуба». В связи с этим руководство «Реала» готово рассмотреть возможность его ухода в 2026 году.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Флориана Вирца в € 130 млн. Стоимость Родриго, по данным того же источника, составляет € 80 млн.

