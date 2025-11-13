«Реал» рассматривает вариант обмена Родриго на Вирца из «Ливерпуля»

Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания атакующего полузащитника «Ливерпуля» Флориана Вирца. По информации источника CaughtOffside, ссылающегося на Defensa Central, 22-летний футболист пока не смог полностью адаптироваться к условиям Премьер-лиги.

Интерес к Вирцу со стороны «сливочных», возглавляемых Хаби Алонсо, сохраняется. Тренер мадридцев хорошо знаком с возможностями Флориана по их совместной работе в «Байере». В «Реале» рассматривают вариант предложения «Ливерпулю» сделки по обмену немецкого полузащитника на бразильского игрока Родриго.

Родриго, в свою очередь, не получает достаточного количества игрового времени в основном составе «Королевского клуба». В связи с этим руководство «Реала» готово рассмотреть возможность его ухода в 2026 году.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Флориана Вирца в € 130 млн. Стоимость Родриго, по данным того же источника, составляет € 80 млн.