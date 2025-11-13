Игрока молодёжки ЦСКА дисквалифицировали за скандирование кричалки про «Спартак»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация дисквалифицировала футболиста молодёжной команды ЦСКА Алексея Бондаренко за скандирование кричалки про «Спартак».

«После окончания матча молодёжных команд ЦСКА и «Спартака» игрок ЦСКА Бондаренко взял мегафон и начал одну из известных оскорбительных кричалок. Болельщики «Спартака» ещё были на трибунах. Бондаренко у нас не впервые, он уже был на заседании за агрессивное поведение. За провокационные действия Бондаренко дисквалифицирован на один матч молодёжного первенства и оштрафован за 10 тысяч рублей. Футбольный клуб ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.