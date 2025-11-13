Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрока молодёжки ЦСКА дисквалифицировали за скандирование кричалки про «Спартак»

Игрока молодёжки ЦСКА дисквалифицировали за скандирование кричалки про «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация дисквалифицировала футболиста молодёжной команды ЦСКА Алексея Бондаренко за скандирование кричалки про «Спартак».

«После окончания матча молодёжных команд ЦСКА и «Спартака» игрок ЦСКА Бондаренко взял мегафон и начал одну из известных оскорбительных кричалок. Болельщики «Спартака» ещё были на трибунах. Бондаренко у нас не впервые, он уже был на заседании за агрессивное поведение. За провокационные действия Бондаренко дисквалифицирован на один матч молодёжного первенства и оштрафован за 10 тысяч рублей. Футбольный клуб ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Зенит» по итогам 15-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android