Казаков: хотел бы посмотреть на Черчесова в «Спартаке»
Комментарии

Известный журналист Илья Казаков признался, что хотел бы посмотреть на возвращение Станислава Черчесова на пост главного тренера московского «Спартака». Однако он усомнился, что нынешний спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао сделает выбор в пользу Черчесова.

«Я очень хотел бы посмотреть на возвращение Черчесова в «Спартак». Мотивирован. В расцвете сил. А нового тренера ждёт лучший на сегодня состав в РПЛ — уверен в этом абсолютно.

Но, опять же, давайте вспомним экосистему «Спартака». Есть клуб, есть «Лукойл». Большая сложная корпорация с давними традициями, законами, правилами. Одно из них — если человек утверждён на руководящей должности, у него кредит доверия и возможность работать самостоятельно. Но если что, спросим как следует, когда придёт время.

Поэтому, пока работает Кахигао, искать тренера и утверждать перед советом директоров его кандидатуру будет именно он. Говорить, что испанец обособлен от российского рынка, нельзя. Есть те, с кем он в общении, — и это прослеживается в том числе по отдельным фразам разных футбольных людей, которые вроде бы совсем на дальней от «Спартака» орбите.

Но Кахигао очевидно ищет тренера не в России. Хотя так же очевидно, что Черчесов, как и Федотов, должны быть в поле обсуждения. Что ещё интересно — Айдамиров говорит, что пока по Черчесову в клуб никто не обращался.

Формулировка именно такая. Значит ли это, что клуб готов обсуждать эту тему, если обратятся? Как только будет такой запрос, думаю, сразу узнаем», — написал Казаков в своём телеграм-канале.

