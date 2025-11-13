Гильермо Абаскаль предположил, почему «Спартак» уволил Станковича

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что руководство клуба хочет видеть команду на первом месте в Мир РПЛ, поэтому было принято решение расстаться с Деяном Станковичем. Об уходе сербского специалиста красно-белые объявили 11 ноября. Станкович работал в «Спартаке» с лета 2024-го.

«Увольнение любого тренера всегда имеет причины. «Спартак» — это клуб с большими амбициями, нынешнее положение не может их устраивать. Они хотели бы добиться лучших результатов и быть на первом месте. Однако тяжело судить о таких вещах, когда не находишься внутри команды», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

После первого круга РПЛ «Спартак» набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.