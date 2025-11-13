Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Спортинга» Криштиану Паламарчук не исключил выступлений за Россию

Воспитанник «Спортинга» Криштиану Паламарчук не исключил выступлений за Россию
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник юношеской команды лиссабонского «Спортинга» Криштиану Паламарчук не исключает, что в будущем может играть за сборную России по футболу. Сейчас у 19-летнего футболиста двойное гражданство — российское и португальское.

— Ждать тебя когда-нибудь в российском футболе?
— Не знаю. Сейчас я играю за «Спортинг» и сосредоточен на этом. Но, конечно, я не закрываю двери — возможно, когда-нибудь сыграю за клуб в России, Украине или где-то ещё.

— А что насчёт сборных? Португалия или Россия?
— У меня двойное гражданство — российское и португальское, так что я могу играть за любую из этих сборных. Но как будет, пока не знаю, — рассказал Паламарчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Материалы по теме
«Спартак» не так плох, а у топ-форвардов — катастрофа. Неожиданные цифры первого круга РПЛ
«Спартак» не так плох, а у топ-форвардов — катастрофа. Неожиданные цифры первого круга РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android