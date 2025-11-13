«В честь Роналду». Воспитанник «Спортинга» Криштиану Паламарчук рассказал о своём имени

Защитник юношеской команды лиссабонского «Спортинга» Криштиану Паламарчук рассказал, что его назвали в честь легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду. У 19-летнего Паламарчука двойное гражданство — российское и португальское.

«Мои родители уехали из России в Португалию в 2000 году и жили здесь несколько лет. Я родился в городе Портиман региона Алгарве, но бо́льшую часть жизни прожил в Лагуше. Когда я родился в 2007 году, Криштиану Роналду уже был хорошо известен в Португалии и во всём мире. Родители очень его любили и поэтому решили назвать меня в его честь.

Больше всего я ценю в Роналду стремление побеждать, трудолюбие, настойчивость, стабильность, желание постоянно становиться лучше. Мне также нравится, что он следит за своим телом, уделяет внимание питанию, отдыху, диете — всё это помогает ему показывать лучшую версию себя», — рассказал Паламарчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.