Воспитанник «Спортинга» Никитенко: никогда не был в России, но очень хочу — это моя мечта

Игрок академии лиссабонского «Спортинга» Константин Жозе да Роша Никитенко рассказал, что мечтает побывать в России, где живёт часть его семьи. 18-летний футболист имеет два гражданства — португальское и российское.

«Никогда не был в России. Но очень хотел бы, это моя мечта. Я очень хочу познакомиться со своей семьёй из России, хотя уже знаю нескольких людей, потому что они тоже переехали сюда, в Португалию. Я очень хочу однажды оказаться в России, желание огромное. Пока не получалось, потому что после сезона в «Спортинге» у нас есть лишь две-три недели отпуска, и мне нужно отдыхать. А в этот период тоже есть тренировки, которые клуб назначает нам, чтобы мы не теряли форму. Поэтому пока не было времени слетать в Россию.

Знаю, что у России очень богатая история. Это большая и очень красивая страна, а природа там — прекрасна. Слышал, что Москва технологически очень развита, сильно опережает многие страны Европы. Я не могу много сказать о России, потому что никогда там не был, но часто изучаю что-то в интернете. Хочу знать о своей второй родине.

В России у меня только семья. Я очень хотел бы познакомиться со всеми, но пока не получалось. Однако я очень дорожу моей семьёй из России, часто говорю с ними по телефону: рассказываю о своей жизни в Португалии, они — о России. Считаю важным иметь контакт с ними, ведь это моя семья», — рассказал Никитенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.