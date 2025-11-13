Игрок «Спортинга» Криштиану Паламарчук: мой любимый футболист — Месси, а не Роналду

Защитник юношеской команды лиссабонского «Спортинга» Криштиану Паламарчук признался, что его любимый футболист — легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами». Интересно, что Паламарчука назвали в честь заклятого соперника Месси — португальского форварда Криштиану Роналду.

«Я всегда следил за Роналду и его карьерой, но он не мой любимый игрок. Я также с детства следил за Месси — он мой любимый футболист. Думаю, он один из лучших в истории футбола, если не лучший», — рассказал Криштиану Паламарчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.