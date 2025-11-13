Роберто Манчини возглавил катарский «Аль-Садд»

Итальянский специалист Роберто Манчини стал новым главным тренером катарского «Аль-Садда». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

«Роберто Манчини подписал контракт на должность тренера «Аль-Садда» на 2,5 сезона», — написано в сообщении клуба.

«Аль-Садд» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Катара. Команда набрала 14 очков за девять матчей. На первой строчке располагается «Аль-Гарафа» (22).

Предыдущим местом работы 60-летнего Роберто Манчини была сборная Саудовской Аравии. Ранее он возглавлял сборную Италии, итальянский «Интер», санкт-петербургский «Зенит», турецкий «Галатасарай», английский «Манчестер Сити» и другие клубы.