Англия — Сербия. Прямая трансляция
Воспитанник «Спортинга» Никитенко: не закрываю дверь и в сборную России — оттуда моя кровь

Игрок академии лиссабонского «Спортинга» Константин Жозе да Роша Никитенко ответил на вопрос о выборе футбольной сборной. У 18-летнего футболиста два гражданства — португальское и российское.

— Что насчёт сборной? Россия или Португалия?
— Ха-ха, хороший вопрос! Португалия дала мне всё, и я мечтаю играть здесь. Но также не закрываю дверь и в сборную России, ведь оттуда моя кровь. И моя русская семья тоже была бы счастлива, если бы я играл за эту сборную. Выступать за одну из этих команд — тоже моя мечта. Но за какую именно — решат судьба и бог, — рассказал Никитенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

