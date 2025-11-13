Скидки
Бубнов: «Зениту» нужно укреплять все линии

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что санкт-петербургскому «Зениту» следует приобрести несколько игроков, чтобы усилить команду. Первый круг Мир РПЛ этого сезона сине-бело-голубые завершили на третьем месте в турнирной таблице, набрав 30 очков.

«У них знаешь как… Им надо укреплять практически все линии. В одних больше, в других меньше. Они имеют для этого ресурсы, имеют деньги. Я ж не так просто это говорю», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «Пари НН» на выезде. Игра пройдёт 23 ноября, стартовый свисток раздастся в 15:15 мск.

