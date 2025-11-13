Скидки
22:45 Мск
Игрок «Сочи» Сааведра: футболисты сборной Чили в восторге от города и базы команды

Игрок «Сочи» Сааведра: футболисты сборной Чили в восторге от города и базы команды
Комментарии

Футболист «Сочи» и сборной Чили Игнасио Сааведра высказался в преддверии товарищеского матча своей национальной команды против России. Игра пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я очень счастлив находиться здесь со своей сборной. Всей команде понравился Сочи, для всех это стало приятным удивлением — город показался ребятам приятным, красивым и очень чистым, они в восторге от него, от базы. Ещё им понравилась природа и море. Поле в Сочи хорошее. Я только рад, что они приехали, можно сказать, ко мне домой», — сказал Сааведра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

