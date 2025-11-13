Скидки
«Спартак» предлагал мне новый контракт». Соболев раскрыл детали своего перехода в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев раскрыл некоторые детали своего перехода из «Спартака» летом 2024 года. Он признался, что ещё за полгода до трансфера объявил московскому клубу о желании уйти. При этом у него на руках было предложение нового контракта от красно-белых.

«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив! Я ждал этот переход очень долго. Да на самом деле я ещё в ноябре говорил, за полгода я говорил: «Всё, я ухожу!».

«Спартак» мне предлагал новый контракт. Я вам честно говорю, он лежал в папке, а я говорил: «Я смотреть даже не буду!». Я просто принял для себя решение, что я хочу в «Зенит». Потому что здесь можно выиграть трофей», — сказал Соболев в видео на YouTube-канале «Зенита».

