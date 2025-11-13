Александр Соболев признался, как сейчас относится к «Спартаку»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как сейчас относится к московскому «Спартаку». Напомним, он перебрался в петербургский клуб именно из стана красно-белых. Трансфер случился летом 2024 года и повлёк за собой много критики в адрес нападающего.

«Если мы берём как клуб «Спартак», с его историей и болельщиками — я уважаю и клуб «Спартак», и болельщиков. Никогда плохого слова про «Спартак» не скажу. Да, конечно, «Спартаку» хочется забивать, потому что я там играл. Хочу ли я что-то доказать людям из того клуба? Нет. Уважаю «Спартак» как бренд. 100-процентное уважение», — сказал Соболев в видео на YouTube-канале «Зенита».