Англия — Сербия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Я хотел туда». Соболев назвал европейские команды, в которые мог перейти

Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, в какие европейские клубы мог перейти. По словам футболиста, интерес к нему проявляли английский «Кристал Пэлас», итальянский «Лечче» и турецкий «Бешикташ».

«Есть ли желание уехать в Европу? Сейчас как будто уже без шансов, если честно говорить. Устроила бы меня Турция? Почему нет, можно попробовать.

У меня, наверное, нормальный шанс был уехать после группового этапа Лиги Европы. Была ли возможность перейти в «Кристал Пэлас»? Да, была. Но это было ещё до «Спартака», в Самаре. Почему не получилось? Потому что игр за сборную не было, а я уже молодым в то время не считался. Реально шанс был: пытались договориться, но не договорились. А я хотел туда… Ещё были «Бешикташ» и «Лечче» из Италии», — сказал Соболев в видео на YouTube-канале «Зенита».

Комментарии
