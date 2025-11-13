В ПАОКе прокомментировали информацию об интересе ЦСКА к Фёдору Чалову

Пресс-служба греческого ПАОКа отреагировала на информацию об интересе к нападающему команды Фёдору Чалову со стороны московского ЦСКА. Ранее сообщалось, что армейцы хотели бы взять Чалова в аренду зимой.

«Информация о том, что клуб или тренерский штаб хотят расстаться с Фёдором Чаловым, не соответствует действительности. ПАОК не получал предложений и не располагает информацией об интересе со стороны ЦСКА. Фёдор является полноценным членом нашей команды», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы ПАОКа Sport24.

Чалов выступает за ПАОК с 1 августа 2024 года. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провёл 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт форварда с греческим клубом рассчитан до конца июня 2027 года.