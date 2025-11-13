Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ПАОКе прокомментировали информацию об интересе ЦСКА к Фёдору Чалову

В ПАОКе прокомментировали информацию об интересе ЦСКА к Фёдору Чалову
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба греческого ПАОКа отреагировала на информацию об интересе к нападающему команды Фёдору Чалову со стороны московского ЦСКА. Ранее сообщалось, что армейцы хотели бы взять Чалова в аренду зимой.

«Информация о том, что клуб или тренерский штаб хотят расстаться с Фёдором Чаловым, не соответствует действительности. ПАОК не получал предложений и не располагает информацией об интересе со стороны ЦСКА. Фёдор является полноценным членом нашей команды», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы ПАОКа Sport24.

Чалов выступает за ПАОК с 1 августа 2024 года. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провёл 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт форварда с греческим клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

Материалы по теме
Первый тренер Чалова: тренер ПАОКа верит в Федю, но нападающий должен забивать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android