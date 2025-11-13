Юрий Сёмин посоветовал Алексею Миранчуку остаться в «Атланте Юнайтед»

Бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился своим мнением о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Одно дело – выбирать, когда ты востребован в европейских клубах. А когда сложно сказать, востребован ты или нет, надо играть там, где ты играешь. И надо быть лучшим там, куда ты в данный момент пришёл. Американская футбольная лига хорошая, ведь там играют многие звёзды. И зачем Алексею её менять, надо просто улучшить уровень своей игры», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Алексею Миранчуку 30 лет. Он присоединился к «Атланте Юнайтед» летом 2024 года, перейдя из итальянской «Аталанты». В период с 2013 по 2020 год хавбек выступал за московский «Локомотив». В товарищеском матче сборной России с командой Перу (1:1), состоявшемся в Санкт-Петербурге, Миранчук принял участие и отдал голевую передачу.