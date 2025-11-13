Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин посоветовал Алексею Миранчуку остаться в «Атланте Юнайтед»

Юрий Сёмин посоветовал Алексею Миранчуку остаться в «Атланте Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился своим мнением о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Одно дело – выбирать, когда ты востребован в европейских клубах. А когда сложно сказать, востребован ты или нет, надо играть там, где ты играешь. И надо быть лучшим там, куда ты в данный момент пришёл. Американская футбольная лига хорошая, ведь там играют многие звёзды. И зачем Алексею её менять, надо просто улучшить уровень своей игры», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Алексею Миранчуку 30 лет. Он присоединился к «Атланте Юнайтед» летом 2024 года, перейдя из итальянской «Аталанты». В период с 2013 по 2020 год хавбек выступал за московский «Локомотив». В товарищеском матче сборной России с командой Перу (1:1), состоявшемся в Санкт-Петербурге, Миранчук принял участие и отдал голевую передачу.

Материалы по теме
Алексей Миранчук объяснил эпизод с голом Головина в матче сборной России с Перу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android